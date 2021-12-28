С сумкой Prada за 54 тысячи гривен: Дарья Билодид продемонстрировала стильный зимний образ

Звездная украинская дзюдоистка Дария Билодид на несколько дней отправилась в живописные места Швейцарии. Там спортсменка показала стильный зимний образ.

20-летняя киевлянка, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, любит стильно одеваться. Девушка часто примеряет люксовые бренды и показывает интересные сочетания.

Читайте также В оранжевом корсете и обжатых кожаных лосинах: Злата Огневич готова изменить стиль в одежде

Стильный look Дарьи Билодид

Блондинка предстала перед камерой в уютном зимнем свитере с косами. Спортсменка надела изделие в стиле коровьего принта. Молочный свитер дополняли коричневые пятнышки.

На низ Дарья надела черные брюки-скинни, которые дополнила высокими сапогами на тракторной подошве. Зимний аутфит звезда завершила молочной вельветовой курткой и бежевой шапкой бини. На некоторых фотографиях look знаменитости дополняли черные солнцезащитные очки.

Дарья любит сумки от премиальных брендов, поэтому завершила аутфит черной сумкой Prada Cleo, которая стоит 54 тысячи гривен.

"Впервые, за долгое время зимой мне захотелось отдохнуть в зимнем месте, а не в теплых краях. Еще бы на лыжах покататься, но профессиональный спорт обязывает беречь себя. За 4 дня успела побывать в четырех разных городах: Женева, Монтре, Лозанна и Ле Диабльре. Больше всего впечатлил Монтре, необыкновенно красивый город", – написала Дария в посте.

Зимний аутфит Дарии Билодид / Фото из инстаграма

Зимний аутфит Дарии Билодид / Фото из инстаграма

Зимний аутфит Дарии Билодид / Фото из инстаграма