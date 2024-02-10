Актуальные сумки, которые будут популярными весной: интересная и модная подборка

С приходом весны наш гардероб нуждается в обновлении. Именно поэтому советуем вам обратить внимание на интересные варианты сумок, которые пригодятся вам уже совсем скоро.

На Неделях моды fashion-эксперты заметили самые интересные варианты сумок, которые понравятся многим модницам. Аксессуары созданы в интересной форме и эффектных цветах, поэтому сочетать эти сумки можно под кэжуальные или романтические и элегантные образы.

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Большая вместительная сумка

Сумка-тоут или шоппер является самым удобным вариантом на весенне-летнее время. Выбирайте для себя черные варианты сумок, в которые сможете поместить много необходимых вам вещей.



Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue

Глянцевая сумка

В новом сезоне в моде будет глянцевое покрытие на сумках. Дизайнеры выпустили стильные аксессуары с ручками или объемные клатчи.



Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue

Плетеные сумки

Обращайте внимание на полоски из кожи, которые связаны узлами и переплетены между собой. В моде классические черные, белые и цветные варианты.



Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue

Сумка из прозрачного материала

К главным трендам будущего сезона относится прозрачность. Выбирайте для себя сумки из поливинилхлорида. Такой аксессуар точно сделает ваш весенний или летний образ интересным.



Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue

Атласная сумка

Вечерние варианты сумок снова будут в моде, особенно, когда речь идет об атласном аксессуаре с интересными ручками или просто в виде клатча.



Трендовые сумки для нового сезона / Фото Vogue