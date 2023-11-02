Сумка в виде ведра – хит осени 2023: модная подборка

В фэшн-арсенале каждой девушки есть сумка кросс-боди, на цепочке или с ручками. Каждая из них принадлежит к базовым аксессуарам, не выходящим из моды. А что если разнообразить свои выходы с помощью сумки-ведра?

Сумку-ведро представили в своих коллекциях модные бренды, так что совсем скоро вы увидите инфлюэнсерок в интересных аутфитах. Такая сумка уже не в первый раз врывается в модные тренды.

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С определенной периодичностью дизайнеры добавляют эту сумку в свои коллекции, затем она угасает и спустя некоторое время снова появляется на нее мода. В этом году сумка стала главным акцентом среди аксессуаров в осенне-зимних коллекциях.

Hermès представили сумку в разных размерах и цветах (от классического черного до трендового огненно-красного).

Сумку в виде корзины обожала Джейн Биркин. Она выбирала плетеные корзины, которыми дополняла свои минималистические французские образы, состоявшие из базовых вещей.

Что касается материала, то дизайнеры сделали ставку на кожу – один из главных трендов осени. В отличие от плетеных сумок, которые чаще ассоциируют исключительно с летом, сумка из кожи будет актуальна в любой сезон.

Однозначно, такой аксессуар сделает образ более интересным, так что если у вас уже есть все базовые модели сумок – делайте ставку на сумку-ведро, которая станет отличным дополнением к пальто, дубленке, шубе или пуховику. А еще, как показывают бренды, такая сумка эффектно смотрится в монохромных выходах.



Сумка-ведро – тренд осени 2023 / Фото Vogue



Сумка-ведро – тренд осени 2023 / Фото Vogue



Сумка-ведро – тренд осени 2023 / Фото Vogue



Сумка-ведро – тренд осени 2023 / Фото Vogue



Сумка-ведро – тренд осени 2023 / Фото Vogue