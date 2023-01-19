Бирюзовая сумка от Fendi & Tiffany – хит весны: как она выглядит

Знаменитые бренды Fendi и Tiffany&Co представили общую легендарную сумку Baguette среднего формата в бирюзовом цвете. Инфлюэнсеры уже начинают активно дополнять свои образы этой сумкой, так что у нее есть все шансы стать хитом в весенне-летнем сезоне.

Перевыпуск сумки Fendi вместе с ювелирным брендом Tiffany&Co посвящен 25-летию сумки, разработанной Сильвией Вентурини Фенди еще в 1997 году. Аксессуар из коллаборации Tiffany&Co x Fendi сделан из кожи теленка и атласа и украшен знаковым для Tiffany серебряным стерлингом на застёжке FF.

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Застежка FF создана из высокопробного серебра. Благодаря съемному плечевому ремню и ручке сумку можно носить на плече, через плечо или в руке как клатч.

Стоит бирюзовая сумка Tiffany Baguette от 2,5 тысячи долларов до 5,5 тысячи долларов (от 90 тысяч гривен до 198 тысяч гривен).

Впервые коллаборация была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре 2022 года во время показа коллекции Resort 2023.

Свое название сумка Fendi Baguette Bag получила благодаря тому, что ее предполагалось носить под мышкой как багет. С момента своего появления аксессуар сразу стал одним из самых популярных в мире моды.

Красивую сумку бирюзового оттенка в своем гардеробе уже Эльза Госк, Кьяра Ферраньи и другие известные инфлюэнсеры.



Стильная сумка от Fendi & Tiffany / Фото с Instagram



Стильная сумка от Fendi & Tiffany / Фото с Instagram



Стильная сумка от Fendi & Tiffany / Фото с Instagram



Стильная сумка от Fendi & Tiffany / Фото с Instagram



Стильная сумка от Fendi & Tiffany / Фото с Instagram



Стильная сумка от Fendi & Tiffany / Фото с Instagram



Стильная сумка от Fendi & Tiffany / Фото с Instagram



Стильная сумка от Fendi & Tiffany / Фото с Instagram



Стильная сумка от Fendi & Tiffany / Фото с Instagram