Сумка в тон к одежде – модный тренд на 2023 год: лучшие стильные образы

Раньше сумку подбирали в тон к обуви, а сейчас дизайнеры советуют оставить обувь отдельным элементом образа и совмещать аксессуары с вашей одеждой.

Новое стилистическое решение нашло свое отражение в коллекциях брендов Valentino, Chanel, Diesel, Del Core, Altuzarra, Jil Sander, Coach, Coperni и Lanvin.

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Черная или белая сумка, которая повторяет оттенок одежды и уже никого не удивляет, поэтому дизайнеры решили перейти на новый уровень и поэкспериментировать с яркими оттенками, смелыми принтами и неожиданными фактурами.

Сумка, воспроизводящая цвет или принт вашей одежды – тренд весны. Этот свежий и интересный взгляд на стилизацию вещей уже заинтересовал многих модных инфлюэнсеров.

Конечно, приобрести к каждой одежде сумку в тон будет несколько сложно, но если в вашем гардеробе есть аксессуар, повторяющий принт на платье или жакете, то можете смело сочетать эти два элемента гардероба в одном образе.

Сумка в тон к одежде – это лучшее решение, когда хочется выделиться из толпы и попробовать интересную стилизацию.



Стильное сочетание сумки и одежды / Фото с Vogue



Стильное сочетание сумки и одежды / Фото с Vogue



Стильное сочетание сумки и одежды / Фото с Vogue



Стильное сочетание сумки и одежды / Фото с Vogue



Стильное сочетание сумки и одежды / Фото с Vogue



Стильное сочетание сумки и одежды / Фото с Vogue