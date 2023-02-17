5 трендовых жакетов, которые должна иметь в своем гардеробе каждая девушка

Сезон жакетов уже приближается, поэтому стоит обратить внимание на наряды, которые будут особенно популярны в новом сезоне. Как выглядят 5 трендовых жакетов весенне-летнего сезона – смотрите в подборке.

Жакет – вневременное дело, которое относится к базовому гардеробу. Но даже среди всего многообразия вещей блейзеры тоже бывают устаревшими.

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Тенденция на модели оверсайза все еще присутствует, но кроме того, дизайнеры предложили еще несколько оригинальных жакетов.

Жакет оверсайз

Огромные силуэты с жесткими плечами и удлиненными рукавами остаются популярными. Чтобы стильно выглядеть – сочетайте жакеты оверсайз с приталенной одеждой.

Цветной

Весной нам всегда хочется добавить цвета к своим образам, и жакет – отличный способ, с помощью которого мы можем добавить яркости. Обратите внимание этой весной на лаймовые, розовые, голубые и синие жакеты.

Кожаный

Жакет из кожи хорошо сочетается с базовыми джинсами и лоферами, с высокими сапогами на каблуке и с платьями. Выбирайте жакет в черном и коричневом цвете, который сможете сочетать с нейтральными вещами в вашем гардеробе.

Приталенный

Жакеты, подчеркивающие нашу талию, возвращаются в моду. Обращайте внимание на блейзеры, создающие идеальный силуэт песочных часов. Такие жакеты выглядят изысканно в сочетании с сапогами на высоком каблуке.

Двойной ряд без пуговиц

Двухбортные структурированные жакеты делают образ более деловым и элегантным. Относительно цвета – выбирайте любой вариант, который вам нравится и одевайте из штанами палаццо, юбками или обжатыми платьями.