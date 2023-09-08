Красный – самый популярный цвет осени: что стоит себе приобрести в этом сезоне

Красный цвет, долгий период находившийся где-то в тени, снова вернулся в моду. Fashion-эксперты еще с конца лета прогнозируют, что именно красный станет одним из самых популярных цветов года.

Красная одежда никогда не принадлежала к антитрендам, но почему-то всегда оставалась в модной тени, пишет 24 Канал. Его вытесняли все возможные цвета, но на Модном Олимпе он бывал очень редко.

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И хотя мы привыкли осенью больше к нейтральным цветам, красный не сдает своих позиций, и, кажется, станет прекрасной изюминкой наших базовых аутфитов.

Красные наряды присутствуют почти во всех коллекциях брендов, поэтому советуем вам не упустить возможности и добавить какой-нибудь наряд к своим гардеробам.

Если боитесь экспериментировать с красными куртками или сумками, то начните со свитшота или свитера. Он хорошо будет дополнять ваши джинсы, а свитер – брюки. Красная вещь не обязательно должна быть однотонной. Можете выбирать белый свитер в красные полоски, как это сделала Жюли Феррери или красный кардеган в белые полоски.

Такой дофаминовый цвет доставляет радость, поэтому в пасмурные и дождливые дни порадует вас своей яркостью.

Вы можете пополнить свой гардероб красной сумкой. Это может быть сумка полумесяц, как у Эльзы Госк, или прямоугольная с цепочкой.

Если планируете какие-нибудь праздничные выходы – делайте ставку на красные платья. А для повседневных прогулок выбирайте красные кроссовки или красную бейсболку.