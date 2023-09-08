Червоне вбрання ніколи не належало до антитрендів, але чомусь завжди залишалося в модній тіні, пише 24 Канал. Його витісняли всі можливі кольори, але на Модному Олімпі він бував вкрай рідко.

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І хоч ми звикли восени більше до нейтральних кольорів, та червоний не здає своїх позицій, і, здається, стане чудовою родзинкою до наших базових аутфітів.

Червоні вбрання присутні майже у всіх колекціях брендів, тож радимо вам не проґавити можливості та додати якесь вбрання до своїх гардеробів.

Якщо боїтеся експериментувати з червоними куртками чи сумками, то почніть зі світшоту чи светра. Він гарно буде доповнювати ваші джинси, а светр – штани. Червона річ не обов’язково повиненна бути однотонною. Можете обирати білий светр в червоні смужки, як це зробила Жюлі Феррері або ж червоний кардеган у білі смужки.

Такий дофаміновий колір приносить радість, тож у похмурі та дощові дні потішить вас своєю яскравістю.

Можете поповнити свій гардероб червоною сумкою. Це може бути сумка напівмісяць, як у Ельзи Госк, або прямокутна з ланцюжком.

Якщо плануєте якісь святкові виходи – робіть ставку на червоні сукні. А для повсякденних прогулянок обирайте червоні кросівки або червону бейсболку.