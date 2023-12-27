Легендарные образы: 5 героинь романтических комедий, чьи вещи впишутся в гардероб 2024 года

Есть персонажи фильмов, чьим стилем мы восхищаемся, и чьи образы повторяем снова и снова. Их наряды актуальны всегда – на них не влияют тренды и мода.

Была бы Pretty Woman такой же культовой без высоких сапог? Можем ли мы представить себе "Мисс Конгениальность" без мини-платья? Образы героинь культовых романтических фильмов часто становятся популярнее самих кинолент. Более того, практически все, что мы носили в течение последнего года, можно заметить на известных персонажах.

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Итак, предлагаем вам 5 вневременных идей образов, которые подарили нам любимые всеми ленты.

Отдых по обмену

Да, еще до того, как "коттеджкор" даже получил название, Кэмерон Диас ела сыр в постели в джемпере. Ее пушистые и вязаные вещи – это эстетика, придуманная для комфорта.



Камерон Диаз в фильме "Отдых по обмену" / Фото: скриншот из фильма

Ищите уютные шерстяные свитера и теплые большие шарфы. Уютная одежда – это настроение и атмосфера.



Стильный и уютный свитер / Фото ARKET

Госпожа горничная

В полностью белом костюме Джей Ло покорила персонажа Рэйфа Файнса. Все в этой одежде без всякого логотипа говорит: "Я богата". Почувствуйте феномен столь популярного в последние годы тренда тихой роскоши.



Кадр из фильма Дама горничная

Кремовый – это, несомненно, прекрасный выбор, но ключ успеха образа здесь состоит в решении подобрать все в тон с головы до ног.



Актуальное пальто, которое впишется в полностью белый образ / Фото MASSIMO DUTTI

Актуальные штаны, которые впишутся в полностью белый образ / Фото REISS

Ноттинг Гилл

Джулия Робертс в роли Анны Скотт: от овальных солнцезащитных очков до кожаного блейзера. Все в этом виде выглядит очень актуальным. Джинсы прямого кроя, белая футболка и растянутые аксессуары — минимализм 90-х в его наилучшем проявлении.



Ноттинг Гилл / Кадр из фильма

И если вам нужен еще один очень модный аутфит в фильме, то это кадр, где он в костюме с галстуком посещает пресс-конференцию.



Трендовый сейчас кожаный пиджак / Фото HUSH



Модные ботильоны / Фото TOTEME



Джинсы, чтобы повторить образ Джулии Робертс / Фото HandM

Блондинка в законе

Все в гардеробе Эл Вудс настолько неотразимо, что мы не можем не заметить этого. Фильм "Блондинка в законе" давно готовил нас к тому, чтобы принять тренд барбикор.



Риз Уизерспун в фильме Блондинка в законе

Поэтому вдохновляйтесь розовой эстетикой и вводите этот цвет в свой гардероб.



Платье в стиле Эл Вудс / Фото EMILIA WICKSTEAD



Туфли на каблуке в стиле барбикор / Фото CHRISTIAN LOUBOUTIN

Стильная розовая сумочка / Фото SAINT LAURENT

Дневник Бриджит Джонс

Она практична, одевается наспех и не беспокоится о лишнем в стиле. Она носит массивные сумочки и, скорее всего, выберет удобный каблук, чем шпильку. За это мы ее любим.



Кадр из фильма Дневник Бриджит Джонс

Объемные пальто и кардиганы она сочетает с игривыми мини.



Одежда в стиле Бриджит Джонс



Одежда в стиле Бриджит Джонс



Обувь в стиле Бриджит Джонс