9 готовых образов от стилиста: ссылки на вещи, которые вы можете купить

Украинская стилистка Яна Платонова подготовила для своих поклонников стильные образы, которые можно примерить уже весной.

Стилистка подготовила не только интересные стилизации, но и ссылку на вещи. В подборку готовых образов вошли платья с юбками, джинсы с брюками, цветные вещи и более сдержанные палитры.

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Яна Платонова в большинстве своем ориентировалась на весну. Итак, если вы уже готовитесь к весеннему сезону, советуем вам присмотреться к интересным образам или выбрать для себя определенные отдельные единицы.

Этой весной особенно актуальным среди верхней одежды будет черное лаконичное пальто. Также можно обратить внимание на пальто коричневого и серого цвета, а если хотите добавить цвет – выбирайте насыщенный зеленый.

В марте еще будет достаточно прохладно, так что выбирайте стеганое пальто молочного цвета или пуховик с поясом на талии.

Что касается верха в образах, то приобретите весной белый лонгслив, водолазку в базовых цветах, полосатый свитер, свитер с горловиной, яркий синий свитер и трикотажное платье.

А вот вниз выбирайте джинсы, кожаные брюки, палаццо, юбки меди, черные классические брюки или эффектные белые, которые придадут образу праздничности.

Среди аксессуаров весной популярны будут сумки в оттенке металлик. Также делайте ставки на лаконичные модели в черном, коричневом или молочном цвете.



Стильные образы на весну 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы на весну 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы на весну 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы на весну 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы на весну 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы на весну 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы на весну 2023 / Фото с Instagram

Стильные образы на весну 2023 / Фото с Instagram

Стильные образы на весну 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы на весну 2023 / Фото с Instagram