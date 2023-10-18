Чтобы понять, какая обувь сейчас в моде, стоит всего-навсего присмотреться к образам инфлюэнсеров. Без внимания не остаются классические кожаные сапоги до колен, которые в этом сезоне демонстрировали Michael Kors, Missoni, David Koma и многие другие бренды.

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Эта базовая модель сапог смотрится выигрышно с длиной мини. Носите обувь с юбкой, платьем или удлиненным свитером. Также не забывайте о длине меди и макси, которая не теряет своей популярности. Базовые сапоги также хорошо стилизуются с лосинами, джинсами и брюками.

Инфлюэнсеры также надевают в этот сезон жокейские сапоги. Ими свой образ дополняла даже Кейт Миддлтон. Они удобны в любую погоду, так как хорошо сочетаются со всеми возможными нарядами и верхней одеждой.

Иногда кроме удобной обуви, нам хочется добавить образу стиля, поэтому не забывайте о сапогах на каблуке. Фешионисты дополняют классические сапоги до колен белыми гетрами, впрочем, надевают обувь на голую ногу. Такой стилистический прием смотрится свежо и интересно.

По цвету – выбирайте классический черный, который будет хорошо сочетаться со всеми другими базовыми цветами и яркими, в частности, с красным трендовым цветом.



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