С чем носить джинсы этой весной: лучшие образы, которые легко повторить

В джинсах всегда можно смотреться стильно и актуально. Правильно подобранная обувь и верх придают простым джинсам каждый раз совершенно другой образ.

Если вы любите проводить время в инстаграмм-рекомендациях, то могли заметить множество стильных образов знаменитостей, пишем 24 канал.

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Fashion 24 также нашел порцию вдохновения для вас и собрал несколько интересных образов, которые можно легко стилизовать и получить отличный аутфит.

С длинным пальто или тренчем

Апрель любит удивлять нас неожиданной погодой, так что в этот месяц вы еще можете примерить пальто и тренч под свои любимые джинсы. Инфлюэнсеры показывают, что под верхнюю одежду красиво смотрятся балетки, попробуйте примерить их и создать интересный аутфит.

Со кожаной курткой

Джинсы – это основа простой эстетики, поэтому сочетание с кожаной курткой – самый лучший и простой вариант. Для трендового образа примерьте винтажную куртку, которая сейчас очень популярна и завершите look сапогами на каблуке.

С твидовым жакетом

Если вы любите элегантную эстетику француженок, то рекомендуем дополнить джинсы твидовым жакетом, который только сейчас набирает популярность. Образ можно завершить балетками или туфлями.

С жакетом

Жакет – лучший дуэт к джинсам. Предпочитайте оверсайз-модели и создавайте многослойный look – с футболкой, рубашкой и блейзером.

С белой футболкой оверсайз

Очень мило и стильно выглядит сочетание белой футболки оверсайз с широкими голубыми джинсами. Такой аутфит дополняйте трендовыми кроссовками или балетками.