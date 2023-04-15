Модницам следует знать обо всех трендах, которые в этом году на пике популярности, пишет 24 канал. Мы уже рассказывали вам о модных штанах, впрочем моделей настолько много, что расскажем о еще нескольких интересных изделиях, которые точно станут хорошей инвестицией в ваш гардероб этого сезона.
Читайте также С чем носить байкерскую куртку этой весной: стильные образы
Joggers
Джогеры – это отличные брюки для тех, кто любит удобство и комфорт. Выбирайте брюки в сером, черном или графитовом цвете, которые сейчас так популярны.
Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest
Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest
Pinstripe
Вы уже заметили, что звезды начали все чаще одевать костюмные брюки в полоску, которые сочетают с жилетами, базовыми белыми футболками и лонгсливами, а еще удлиненная штанина эффектно смотрится с кроссовками на тонкой подошве.
Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest
Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest
Cargo
Брюки карго занимают топовую позицию среди модных трендов на весенне-летний сезон. Эти брюки свободного кроя с объемными карманами выглядят мегастильно и интересно в сочетании с обувью на каблуке и кроссовках.
Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest
Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest
Парашюты на шнуровке внизу
Вместе с появлением на fashion-арене брюк карго, в моду вошли брюки-парашюты со шнуровкой внизу. Носите их со стильными головными уборами – бейсболкой, панамой и банданой.
Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest
Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest