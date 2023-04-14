На Неделях моды стритстайл-фотографы одевали байкерские куртки миксуя со спортивными брюками и низкими кроссовками. Как носить кожаную куртку в новом сезоне – смотрите дальше.

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С джинсами и высокой посадкой

Байкерская куртка – вневременное и универсальное элемент гардероба для весны. Носить ее можно с любым нарядом, впрочем, джинсы – самый популярный элемент гардероба. Этот универсальный ансамбль можно носить хоть каждый день. Соединяйте джинсы и куртку с рубашкой в клетку, с туфлями на каблуке или любимыми кроссовками.



Стильные образы с кожаной курткой / Фото из Vogue

С юбкой в стиле преппи

Микс стиля способен быстро освежить любой ваш образ. Создайте элегантную школьную эсетику на основе белой рубашки, юбки в складку, отполированных лоферов, трикотажных лоферов и кожаной куртки.



Стильные образы с кожаной курткой / Фото из Vogue

С широкими брюками

Широкие брюки легко соединить с кожаной курткой. Дополняйте образ сапогами на каблуке, лоферами и фактурной сумкой.



Стильные образы с кожаной курткой / Фото из Vogue

С максиплатнем

Берите на заметку прием ношения максиплатья с кожанкой. Для эффектного выхода не забудьте одеть туфли на каблуке.



Стильные образы с кожаной курткой / Фото из Vogue