Весна – идеальное время, чтобы вернуться к нашим любимым вещам и пополнить гардероб трендовым нарядом. Белая футболка – неоспоримая база в гардеробе каждой девушки.

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Ее можно носить не только с базовыми джинсами, но и с юбками, брюками палаццо и карго. Несмотря на то, что в моде сейчас длинные джинсовые юбки, твидовые жакеты и кожа, не забывайте о вечной классике, с которой вы сможете стильно соединить все эти вещи. Белая футболка идеально впишется во все трендовые наряды, которые презентовали дизайнеры этого года.

Присмотритесь к 5 комплектам образов, которые помогут создать идеальные образы на выходные.

Белая футболка с твидовым жакетом

Такие жакеты без воротника из твида в стиле Chanel уже начали покорять сердца знаменитых инфлюэнсеров. Лучше всего они смотрятся в паре с белой футболкой, джинсами и минималистичными балетками.



Стильные образы с белой футболкой / Фото с Instagram

Белая футболка с костюмом

Это идеальное сочетание классики, которое вы можете комбинировать, как с обувью на каблуке, так и с кроссовками.



Стильные образы с белой футболкой / Фото с Instagram

Белая футболка с кожаной юбкой

Кожа этой весной так же популярна, как и деним, поэтому смело сочетайте кожаную юбку с белой футболкой. Также вы можете добавить сверху жакет.



Стильные образы с белой футболкой / Фото с Instagram

Белая фуболка и денимовая юбка

Джинсовая юбка бьет все рекорды, так что обойти этот тренд просто невозможно. Дополняйте look для многослойности рубашкой и завершайте лоферами или любой другой обувью.



Стильные образы с белой футболкой / Фото с Instagram

Белая футболка и брюки карго

Для создания минималистического и стильного образа, попробуйте примерить белую футболку с брюками карго в тон и надеть сверху стеганную куртку.

Стильные образы с белой футболкой / Фото с Instagram