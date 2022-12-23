Готовимся к Новому году: 10 инстаграмм-образов, которые вам понравятся

Модницы всегда обращают внимание на стиль инфлюэнсеров в сети. Они показывают интересные атфиты, которые хочется повторить. Какие стильные аутфиты можно примерить в новогоднюю ночь по примерам инстаграмм-модниц – смотрите в материале.

Все девушки ждут Новый год, поэтому теперь ищут для себя стильные платья, в которых будут невероятно выглядеть.

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Но, несмотря ни на что, Новый год для нас уже не будет таким, как раньше. Во многих городах не открылись традиционные рождественские ярмарки, улицы уже не сияют сотнями огоньков, а в воздухе нет праздничной атмосферы.

Впрочем, предновогодние дни все равно еще полны суеты и приятных забот, поэтому выбор нарядов станет прекрасной возможностью подарить себе хоть немного хорошего настроения.

Чтобы не потеряться в разнообразии платьев, костюмов, корсетов, юбок и топов, рекомендуем вам обратить на роскошные образы иностранных инфлюэнсеров.

Модницы продемонстрировали в своих личных профилях в инстаграмме не только привычные для нас черные и красные платья, но и новогоднюю классику – платье со стразами и пайетками. В таких сияющих образах нет шансов остаться незаметными в новогоднюю ночь.

Также не забывайте об эффектных перьях, которые особенно подходят для новогодней ночи.



Стильные образы для новогодней ночи / Фото с Instagram



Стильные образы для новогодней ночи / Фото с Instagram



Стильные образы для новогодней ночи / Фото с Instagram



Стильные образы для новогодней ночи / Фото с Instagram



Стильные образы для новогодней ночи / Фото с Instagram



Стильные образы для новогодней ночи / Фото с Instagram



Стильные образы для новогодней ночи / Фото с Instagram



Стильные образы для новогодней ночи / Фото с Instagram



Стильные образы для новогодней ночи / Фото с Instagram



Стильные образы для новогодней ночи / Фото с Instagram