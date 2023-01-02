Стильные формулы на зиму: 24 образа, которые следует принять во внимание

Декабрь пролетел незаметно, так что у нас остается еще 2 месяца для создания стильных зимних аутфитов. Украинская стилистка собрала подборку эффектных образов, которые вам понравятся.

Верхнюю одежду под предложенные образы можно подбирать любую, которая есть в вашем гардеробе: пуховик, шуба, дубленка или пальто. Главное, чтобы в верхней одежде вам было удобно.

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И хотя сейчас на улице достаточно тепло, минусовая температура еще застанет нас, поэтому не забывайте о термобелье, которое сможет вас согреть в холодное время.

Стильные формулы на зиму 2023

Юбка макси приобретала популярность еще осенью и даже зимой не теряет своей актуальности. Она хорошо подходит с ботинками челси или обувью на высоком каблуке.



Стильные образы на зиму 2023 / Фото с Instagram

Спортивный костюм зимой легко совмещается с пуховиком и уггами. Образ можно создать в считанные минуты и получить уютный аутфит для прогулок.



Стильные образы на зиму 2023 / Фото с Instagram

Не забывайте этой зимой о кожаных штанах. Они очень стильно смотрятся в паре с сапогами на каблуке и без. Впрочем, не забывайте о теплых штанах на флисе, в которых вам не будет холодно.



Стильные образы на зиму 2023 / Фото с Instagram

Брюки карго также приобретают популярность, а уже весной они имеют все шансы стать трендовыми, так что можете идти на опережение и покупать их уже сейчас.



Стильные образы на зиму 2023 / Фото с Instagram

Если у вас в гардеробе объемные штаны, то можете их заправлять в сапоги. Впрочем, такие образы очень деликатны, поэтому здесь главное не переборщить в их создании.



Стильные образы на зиму 2023 / Фото с Instagram

Леггинсы стали очень популярны этой зимой благодаря сочетанию инфлюэнсеров уггов с белыми носками. Теплые изделия на флисе совмещайте с сапогами или ботинками.



Стильные образы на зиму 2023 / Фото с Instagram

Без базовых джинсов сложно представить наш повседневный гардероб, поэтому дополняйте ими стильные однотонные свитшоты.



Стильные образы на зиму 2023 / Фото с Instagram

Ботфорты зимой – обувь несколько прихотлива, однако если вы умеете их грамотно стилизовать, то есть все шансы создать стильный образ.



Стильные образы на зиму 2023 / Фото с Instagram