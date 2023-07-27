Как одеться в жаркий летний день: 10 стильных образов от инфлюэнсеров

У нас остается последний месяц лета – август, чтобы успеть примерить на себе самые разные наряды на жаркое время года.

Август еще порадует нас своей жарой, поэтому рекомендуем присмотреться к нескольким модным образам, которые можно повторить в солнечные дни. Модные инфлюэнсеры уже успели продемонстрировать свои лучшие аутфиты на личных инстаграмм-страницах.

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Чтобы чувствовать себя комфортно – попробуйте выбирать наряды из натуральных материалов – хлопка или льна. Также следует выбирать одежду свободного кроя – лаконичное платье или шорты из легкой ткани, в которых вам будет комфортно находиться хоть целый день.

Если вам нравится тренд на наряды в стиле Барби, то примерьте на себе розовый аутфит в стиле Эмили Синдлев. Датская модница надела розовый костюм, соединившийся с розовыми босоножками и очками.

В моде в этом году жилеты и совмещайте их с льняными штанами или шортами. Вы будете себя комфортно в них чувствовать, поэтому жара не помешает примерить трендовый look.

Не забывайте летом о белых аутфитах, которые не будут притягивать к себе теплые солнечные лучи. Также выбирайте короткие спортивные костюмы, которые легко совмещать с кроссовками.

Если вы отдыхаете у бассейна, то примерьте на себе платье в стиле кроше или с кружевом, оденьте костюм, который хорошо сочетается с панамой, как на примере инфлюэнсерки.

Не забывайте о модном топе-бандо, платье-комбинации, розовом наряде и костюме с палаццо и жилетом.