Актуальные вещи на весну 2023: что советуют одеть мировые стилисты

Не секрет, что наш выбор нашей одежды создает подходящее настроение на весь день. Каждая девушка транслирует свой личный стиль, не сравнимый с другими. Но, несмотря на это, все мы любим добавлять к нашим аутфитам трендовые вещи, которые еще лучше дополняют наши выходы.

Новый сезон будет богат интересными тенденциями, поэтому каждый найдет что-то для себя. Благодаря представленным нарядам на Неделе моды, стилисты вибрали самые актуальные элементы гардероба, благодаря которым вы сможете продемонстрировать свой личный стиль.

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Если ваш гардероб требует обновления, рекомендуем обратить внимание на определенные единицы одежды, которые весной и летом будут популярны.

Монохромный минимализм

Умеренная униформа в нейтральных оттенках означает, что ваш стиль никогда не устареет. Черные аутфиты вы также можете носить в теплое время года, примеряя все один цвет с ног до головы. Если хотите добавить немного цвета, то сделайте ставку на яркую сумку.

Деловой повседневный look

Чтобы ваш повседневный образ выглядел деловым, добавляйте к блейзеру и джинсам обуви на каблуке, а брючный костюм сочетайте с кроссовками. Таким образом, в повседневный образ вы всегда сможете добавить нотку делового стиля.

Колорблокинг

Дофаминовая одежда поможет вам всегда сиять и привлекать внимание окружающих. Цветовые тенденции не обязательно должны быть в вашем радаре, выбирайте то, что вам нравится. Но в 2023 году в моде будут такие цвета – зеленый, розовый и оранжевый.

Платье

Если в нашем гардеробе и есть вещь, на которую мы можем всегда положиться – это платье. Мы одеваем ее независимо от события – на работу или какое-нибудь празднование, но платье придает нам определенное настроение и романтизм. Поэтому стоит приобрести весной вещь, которую вы будете сочетать с тренчем или пальто с добавлением красивых сапог на каблуке.

Образ выходного дня

Рубашка размера оверсайз и светлые брюки – отличная стилизация нарядов для прогулок в субботу или воскресенье. В такой одежде вам будет комфортно и удобно. Весна – это прекрасная пора наконец-то снять пуховик и насладиться любимыми вещами.