Как стильно одеться осенью: 15 взрывных образов от модных инфлюэнсеров

Fashion-инфлюэнсеры стильно смотрятся в любое время года. В их гардеробе достаточно эффектных вещей, которые позволяют им создавать немало модных образов. Что одеть этой осенью по примеру инстарам-модниц – смотрите дальше.

Столбик термометра с каждым днем ​​опускается, так что иногда нам кажется, что лучшим вариантом на такую ​​пору будет свитер с джинсами и куртка, впрочем фешионисты доказывают на своем примере, что стильно выглядеть можно даже в позднюю осеннюю пору.

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Модницы делают ставку на бомберы, кожаные куртки и пальто разных цветов и длин. Многие из этих девушек пристально следят за модой, поэтому демонстрируют на себе трендовые новинки, которые удачно миксуют с актуальными элементами гардероба, такими как теплый свитшот, свитер или даже шапкой.

Fashion-инфлюэнсеры любят использовать в своих образах многослойность, аутфиты всегда получаются интересными и совершенными. Авторитетные Instagram-модницы умеют оригинально сочетать миксы фактур и принтов, показывать идеальный минимализм в образе и делать акцент на аксессуары – очки, головной убор и сумки.

Fashion 24 советует вдохновиться свежими и интересными идеями для образов модных инфлюэнсеров.