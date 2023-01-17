Дубленка – самая модная верхняя одежда зимы: составляем стильные образы на каждый день

В этом сезоне дубленка является самой популярной верхней одеждой. Она уже успела появиться в гардеробе каждой модницы, а их стильные образы не оставили никого равнодушными. Какие аутфиты нам следует примерить к концу зимы – читайте дальше.

Дубленка-авиатор или удлиненная дубленка, которая только начинает набирать обороты, достаточно легко стилизуется с другими элементами гардероба. Модную верхнюю одежду можно сочетать с джинсами, брюками, лосинами, юбками и платьями, а среди обуви выбирать любимую вещь – угги, дутики, ботинки или сапоги на каблуке.

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Кроме того, дубленки теплые, удобные и комфортные. Выбирайте себе модель любого цвета и текстуры. Трендсеттерки чаще всего выбирали черную и коричневую дубленку, поэтому можете присмотреться к их образам и выбрать для себя верхнюю одежду на зиму.

Нас еще ждет немало морозных и снежных дней, так что если в вашем гардеробе еще нет стильной верхней одежды – самое время ее приобрести.

Дубленка с джинсами и уггами

Возвращение в моде укороченной обуви от бренда Ugg подарило миру моды немало стильных образов. Эффектным сочетанием считаются джинсы с короткой замшевой обувью и дубленкой.

Удлиненная дубленка с широкими брюками

В этом сезоне популярность приобрели удлиненные дубленки, и хотя они не столь актуальны, как дубленки-авиаторы, впрочем образов с ними уже много. Выглядит такая верхняя одежда довольно эффектно, а в сочетании с широкими джинсами или брюками палаццо вы создадите невероятно стильный look.

Дубленка с лосинами и сапогами

Дубленка и леггинсы – лучшее сочетание на зиму 2023. И хотя леггинсы не настолько теплые, как джинсы или брюки, модницам они так полюбились, что большую часть образов с дубленками составляют именно они. Вместо привычных нам уггов, попробуйте примерить сапоги до колен, которые тоже выглядят не менее модно.

Черный total look

Если в вашем гардеробе есть черная дубленка, попробуйте создать с ней стильные монохромные образы. Подберите классическую водолазку и штаны палаццо и получите эффектный аутфит, а в паре с сапогами казаками вы гарантированно получите трендовый образ.

Дубленка с сапогами на каблуке

Нынешняя зима позволяет нам насладиться сухими дорогами без снега и гололедицы, поэтому не упустите возможность одеть обувь на каблуке. Подбирайте к ним джинсы или кожаные брюки.

Дубленка с платьем или юбкой

Дубленки отлично подходят к стилизации платьев или юбок. Стритстайлер показывают, как эффектно с дубленкой выглядит кожаное платье или джинсовая юбка.