Что одеть в День влюбленных: лучшие образы для вдохновения

Еще задолго до романтического праздника в году девушки подбирают для себя образы, в которых отправятся на свидание с любимыми. Fashion 24 подобрал для девушек самые лучшие образы для вдохновения.

День святого Валентина – самый романтичный праздник в году. Особенно трепетно этого праздника ждут девушки, которые хотят произвести на любимых лучшее впечатление. Если у вас нет вдохновения для интересных образов, то рекомендуем вам обратить внимание на стильные образы инстаграмм-инфлюэнсеров.

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В День влюбленных важно иметь праздничный образ, который не будет похож на наши другие повседневные выходы. К примеру, вы можете выбрать стильный лонгслив с вырезом и соединить их с брюками палаццо, или выбрать такое фактурное платье, которое надела британская модель Рози Гантингтон-Уайтли.

Не забывайте к особому образу сделать стильную прическу, добавить аксессуары и нанести подходящий макияж.

Денимовые вещи в этом году будут на пике популярности и присмотритесь к модному выходу Кендалл Дженнер. Американка образа синее джинсовое платье длины меди и соединила его с высокими черными сапогами на каблуке. Такой look можете дополнить блейзером или кардиганом.

Если вы хотите поразить любимого, делайте ставку на нетривиальные вещи. Наденьте длинную юбку, которую соедините со свитером в тон и подберите эффектную прическу, которая придаст вашему образу совершенства.

Даже самый простой образ в черных цветах, состоящий из свитера и лосин, можно создать оригинальным благодаря обуви и аксессуарам. Вам всего-навсего нужно примерить эффектные сапоги и добавить интересную сумку, к примеру, в форме сердца и т.д.

Корсеты в этом году возвращаются в моду с новым размахом, так что можете смело на ужин с любимым одеть именно его и дополнить базовыми джинсами. А чтобы look выглядел празднично – наденьте блестящий чокер и завершите образ сияющим клатчем и туфлями.

Черная водолазка с юбкой – классика, которая подойдет для любого выхода. На романтический ужин с любимым можете смело стилизовать эти вещи с добавлением трендовой верхней одежды – шубы или дубленки.

На День Валентина идеально подойдет сочетание обычного молочного свитера с брюками палаццо.

Маленькое черное платье – лучшая инвестиция в ваш гардероб. Дополняйте его роскошными сапогами на каблуке, как это сделала французская модница Камиль Шарье.

Платье с вырезами уже несколько лет не теряет своей популярности, так что если в вашем гардеробе нашлось место для него, то на День Валентина оно вам обязательно пригодится.