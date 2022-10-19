Актуальные джинсы на осень 2022: лучшие варианты на каждый день

Среди всего низа в наших образах основную позицию возглавляют джинсы, которые есть в гардеробе каждой девушки. Джинсы доминируют каждый сезон благодаря своей популярности. В материале рассмотрим трендовые фасоны этой осенью.

На модную арену постоянно выходят интересные и уникальные модели джинсов. Осенью стилисты насчитали немало изделий, не теряющих своей популярности.

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Актуальные джинсы на осень 2022

Широкие джинсы сочетайте с водолазками и жакетами, довершая свой образ сапогами на высоком каблуке.



Стильные джинсы на осень 2022 / Фото с Instagram

Джинсы с низкой посадкой перекочевали к нам из летнего гардероба. Довершайте такие джинсы кожаными тренчами или бомберами с кроссовками, пока еще разрешают погодные условия.



Стильные джинсы на осень 2022 / Фото с Instagram

Молочные джинсы выглядят особенно в осенних аутфитах. Особенно актуально сейчас смотрятся образы с короткими трендовыми уггами. Также хорошо сочетаются молочные джинсы с крепкими жакетами оверсайз.



Стильные джинсы на осень 2022 / Фото с Instagram

Джинсы клеш пригодятся вам в случае, если вам захочется увидеть на себе более интересный силуэт. Эффектно смотрятся такие джинсы с кожаными тренчами.



Стильные джинсы на осень 2022 / Фото с Instagram

Минималистичные темно-синие джинсы – классика, которая есть в гардеробе каждой модницы. Сочетайте такие изделия с водолазками, лонгсливами, кардиганами и довершайте лоферами, кроссовками или сапогами.



Стильные джинсы на осень 2022 / Фото с Instagram

Джинсы с разрезами служат прекрасной изюминкой в образе, так что даже осенью можете их иногда одевать до косух или тренчей.



Стильные джинсы на осень 2022 / Фото с Instagram

Универсальные прямые джинсы также находятся в гардеробе каждой девушки. Их можно носить с чем угодно и создавать нежные образы. Примерьте их к тренчам, пуховикам и дубленкам.



Стильные джинсы на осень 2022 / Фото с Instagram

Джинсы с интересными деталями всегда привлекают к себе внимание. Чтобы создать образ особенно интересным, добавляйте эффектные аксессуары и головной убор в виде бейсболки или панамы.



Стильные джинсы на осень 2022 / Фото с Instagram

Черные джинсы подходят на все случаи жизни, особенно в дождливую погоду. Носите их со свитшотами и жилетками, довершая сапогами-казаками или кроссовками.



Стильные джинсы на осень 2022 / Фото с Instagram