На модну арену постійно виходять цікаві та оригінальні моделі джинсів. Восени стилісти нарахували чимало виробів, які не втрачатимуть своєї популярності.

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Актуальні джинси на осінь 2022

Широкі джинси поєднуйте з водолазками та жакетами, довершуючи свій образ чоботами на високих підборах.



Стильні джинси на осінь 2022 / Фото з Instagram

Джинси з низькою посадкою перекочували до нас із літнього гардероба. Довершуйте такі джинси шкіряними тренчами або бомберами з кросівками, поки ще дозволяють погодні умови.



Стильні джинси на осінь 2022 / Фото з Instagram

Молочні джинси мають особливий вигляд в осінніх аутфітах. Особливо актуально зараз виглядають образи з короткими трендовими уггами. Також гарно поєднуються молочні джинси з цупкими жакетами оверсайз.



Стильні джинси на осінь 2022 / Фото з Instagram

Джинси кльош знадобляться вам у випадку, якщо вам захочеться побачити на собі цікавіший силует. Ефектно виглядають такі джинси зі шкіряними тренчами.



Стильні джинси на осінь 2022 / Фото з Instagram

Мінімалістичні темно-сині джинси – класика, яка є в гардеробі кожної модниці. Поєднуйте такі вироби з водолазками, лонгслівами, кардиганами та довершуйте лоферами, кросівками чи чобітьми.



Стильні джинси на осінь 2022 / Фото з Instagram

Джинси з розрізами слугують чудовою родзинкою в образі, тож навіть восени можете їх інколи одягати до косух чи тренчів.



Стильні джинси на осінь 2022 / Фото з Instagram

Універсальні прямі джинси також є в гардеробі кожної дівчини. Їх можна носити з чим завгодно та створювати ніжні та прості образи. Приміряйте їх до тренчів, пуховиків та дублянок.



Стильні джинси на осінь 2022 / Фото з Instagram

Джинси з цікавими деталями завжди привертають до себе увагу. Щоб створити образ особливо цікавим, додавайте ефектні аксесуари та головний убір у вигляді бейсболки чи панами.



Стильні джинси на осінь 2022 / Фото з Instagram

Чорні джинси підходять на всі випадки життя, особливо в дощову погоду. Носіть їх зі світшотами та жилетками, довершуючи чоботами-козаками чи кросівками.



Стильні джинси на осінь 2022 / Фото з Instagram