Как стильно носить лосины в осенне-зимний сезон: 24 лучших образа

Чтобы носить скини и леггинсы и при этом выглядеть стильно и современно, их нужно сочетать с объемным верхом. Кроме того, отлично смотрятся с лосинами широкие сапоги.

Лосины и леггинсы никогда не выйдут из моды, пишет 24 канал. Обтягивающие штаны давно стали базой в нашем гардеробе. И если в теплое время мы делаем больше ставку на джинсы или платья, то осенью и зимой хочется как можно больше удобных и теплых вещей, поэтому лосины помогают нам удачно дополнить объемный свитер с горловиной.

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Важно, чтобы в холодное время вы выбирали утепленные лосины. Это очень важно, чтобы вы чувствовали себя удобно и комфортно. Лосины обладают прекрасным свойством выделять ноги и делать их визуально стройными.

Мировые знаменитости, такие как Кендалл Дженнер, Белла Хадид или Кайя Гербер, неоднократно доказывали нам, что лосины – довольно удобная вещь, которая сочетается с футболками, рубашками, жакетами, свитерами и любой верхней одеждой – от курток-кожанок до дубленок.

Надевайте в этом сезоне лосины под высокие сапоги до колен, дополняя образ длинным пальто. С такими же высокими сапогами на каблуке или без удачно сочетаются лосины в паре с лонгсливом и жакетом.

Самая актуальная вещь сезона – свитер также отлично рифмуется с лосинами. Выбирайте удлиненные варианты, с горловиной, на змейке или свитер-поло. Все они хорошо сочетаются с базовыми черными лосинами или леггинсами.

Не забывайте о теплых водолазках, которые можно одеть в паре с жакетами и обычных свитшотах и худых, с которыми можно создать кэжуальный стиль.

Надевайте леггинсы под пуховики, куртки и дубленки, сочетая их не только с сапогами до колен, но и с модными короткими уггами или дутиками.



Стильные образы с лосинами / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с лосинами / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с лосинами / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с лосинами / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с лосинами / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с лосинами / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с лосинами / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с лосинами / Фото с Instagram stylist.inna