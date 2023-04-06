Сумка Vela от Etro – любимый аксессуар инфлюэнсеров: как она выглядит

Всё чаще в сети можно заметить сумку Vela от бренда Etro. Инфлюэнсеров подкупили классические цвета и минималистическая модель. Если вам не очень импонируют цветные сумки, навеянные нулевыми, эта модель идеально подходит под базовый образ.

Похоже, такой базовой сумки не хватало уж очень долгий период, пишет 24 канал. Это первая модель, которую креативный директор Марк де Винченцо разработал для бренда Etro.

Читайте также Антитрендовые сумки: брендовые аксессуары, потерявшие популярность

Сумка отличается от других четким силуэтом и контурами. Сумка с V-образным замком и гибкой молнией-застежкой украшена выгравированным логотипом Etro на одной стороне цепочки и изображением Пегаса на другой, разработанным с использованием той же техники, которая используется для чеканки монет.

Аксессуар имеет съемный плечевой ремень. Она изготовлена из телячьей кожи и представлена в классической палитре – черном, белом и коричневом цвете. На сайте бренда сумка стоит около 100 тысяч гривен.

Для съемки рекламной кампании была приглашена итальянская супермодель Бянка Балти. Обретя популярность в начале нулевых, гламурное обаяние Балти привело ее к обложкам Vogue, Harper's Bazaar и W Magazine, а также к рекламным кампаниям для Christian Dior, Missoni и Thierry Mugler.



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest

Для бренда модель снялась обнаженной, прикрыв тело черной сумкой от Etro. Такую сумку в своей коллекции имеет шведка Эльза Госк, немка Каролина Даур и многие другие стритстайл-звезды.



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest



Vela от Etro – базовая сумка на 2023 год / Фото из Pinterest