Стилистка Марина Мартынив рассказала о трендовых новогодних образах: что стоит одеть 31 декабря
Источник:инстаграм Марины Мартынив
До Нового года остались считанные дни, поэтому тем, кто еще не решил, что одевать в праздничную ночь, стоит прислушаться к советам стилистки Марины Мартынов.
Основательница online-школы "Pump your style. Studio", организатор мастер-классов и fashion-журналист Марина Мартынив рассказала в своем инстаграме о трендовых новогодних образах.
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Стилист собрала интересные комбинации и нетипичные сочетания, которые легко применить в новогоднюю ночь.
- Глитер, блестки, паетки
Именно в новогоднюю ночь такие блестящие детали идеально вписываются в антураж гирлянд и фейерверков. Можно одевать полностью total look, а те, кто боится таких смелых экспериментов, могут нейтрализовать образ другими цветами и фактурами.
Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из с инстаграма Марины Мартынив
- Перья и мех
"Домашняя атмосфера или громкий ресторан, добавление перьев на базовой пижаме или структурированном блейзере сделают ваш аутфит уникальным", – отметила стилист.
Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив
- Портретный акцент
По словам Марины Мартынив, если вы хотите сделать в новогоднюю ночь нетривиальный акцент, стоит начать эксперименты с портретной зоны.
Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив
- Total black
Создание образа в одном цвете всегда выглядит утонченно и уместно. Несмотря на то, что в новогоднюю ночь все любят выглядеть ярко, не бойтесь выбрать черный, который всегда выглядит стильно.
Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив
- Микс праздничных фактур
Стилист рассказала о комбинациях, которые лучше всего комбинируются между собой. Создавайте образ с пайетками и кожей, сатином и шерстью, бархатом и металликой.
Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив
- Цветные вкрапления
"Именно год тигра имеет определенные ограничения по использованию принта и яркого цвета в новогоднюю ночь, но приглушенные акценты и не анималистические принты будут как никогда уместны", – заявила Марина Мартынив.
Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив
- Металика
"Отдельные элементы или полноценный образ – выбирать вам, но металлические фактуры станут настоящей изюминкой любого праздничного образа», – говорится в посте.
Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив