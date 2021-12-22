Стилистка Марина Мартынив рассказала о трендовых новогодних образах: что стоит одеть 31 декабря

До Нового года остались считанные дни, поэтому тем, кто еще не решил, что одевать в праздничную ночь, стоит прислушаться к советам стилистки Марины Мартынов.

Основательница online-школы "Pump your style. Studio", организатор мастер-классов и fashion-журналист Марина Мартынив рассказала в своем инстаграме о трендовых новогодних образах.

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Стилист собрала интересные комбинации и нетипичные сочетания, которые легко применить в новогоднюю ночь.

Глитер, блестки, паетки

Именно в новогоднюю ночь такие блестящие детали идеально вписываются в антураж гирлянд и фейерверков. Можно одевать полностью total look, а те, кто боится таких смелых экспериментов, могут нейтрализовать образ другими цветами и фактурами.

Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из с инстаграма Марины Мартынив

Перья и мех

"Домашняя атмосфера или громкий ресторан, добавление перьев на базовой пижаме или структурированном блейзере сделают ваш аутфит уникальным", – отметила стилист.

Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив

Портретный акцент

По словам Марины Мартынив, если вы хотите сделать в новогоднюю ночь нетривиальный акцент, стоит начать эксперименты с портретной зоны.

Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив

Total black

Создание образа в одном цвете всегда выглядит утонченно и уместно. Несмотря на то, что в новогоднюю ночь все любят выглядеть ярко, не бойтесь выбрать черный, который всегда выглядит стильно.

Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив

Микс праздничных фактур​

Стилист рассказала о комбинациях, которые лучше всего комбинируются между собой. Создавайте образ с пайетками и кожей, сатином и шерстью, бархатом и металликой.

Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив

Цветные вкрапления

"Именно год тигра имеет определенные ограничения по использованию принта и яркого цвета в новогоднюю ночь, но приглушенные акценты и не анималистические принты будут как никогда уместны", – заявила Марина Мартынив.

Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив

Металика

"Отдельные элементы или полноценный образ – выбирать вам, но металлические фактуры станут настоящей изюминкой любого праздничного образа», – говорится в посте.

Трендовые образы в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма Марины Мартынив