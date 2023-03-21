Куртка, которая 2 года не выходит из моды: как выглядит трендовая верхняя одежда на весну

2 года назад произошел бум на стеганную легкую куртку на весенний сезон. Сначала нам казалось, что это всего лишь кратковременный тренд, впрочем, как показывает практика, эта вещь не угасает на модной арене, а ее актуальность такая же, как и несколько лет назад.

Стеганая куртка приталенная или размера оверсайза на пуговицах до сих пор остается идеальным вариантом на весну. Весной довольно часто бывают перепады погоды – ветер меняется на дождь и наоборот, так что вам точно нужно приобрести куртку, которая защитит вас от холода.

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По мере того, как на улице начинает тепло, а длинные пальто откладываются ради легких курток, все же рекомендуем не обходить боком такую межсезонную вещь, как стеганную куртку.

Стеганая куртка идеально сочетается с джинсами разных фасонов и кроссовками. Это самая популярная стилизация, которая выглядит просто и очень стильно.

Вдохновленная армейскими традиционными куртками с подкладкой и стеганная куртка, представленная в модных оттенках хаки, черном, коричневом и молочном цветах, является настоящей жемчужиной среди всех демисезонных курток на весенний период.

Это может быть модель с воротником или без, приталенная или размера оверсайз – под которую можно одеть теплый свитер или жакет, с поясом или на пуговицах – вариантов стильных курток есть множество.



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest