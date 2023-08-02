Чтобы ваш отдых был стильным – обращайте внимание на купальники, которые примеряют на себе инфлюэнсерши. Именно они и есть неотъемлемой частью летнего отдыха.

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Морская эстетика до сих пор находится в топе трендов, поэтому пляжный наряд заслуживает особого внимания, а больше всего – сплошные купальники, которые так любят модницы.

Розовый

В этом сезоне все влюбились в стиль barbiecore. Выход фильма «Барби» не только вдохновил девушек на стильные аутфиты в розовом цвете, но и примерить розовый купальник.



Модные сплошные купальники / Фото с Elle

Принтованный

Цветочный или полосатый принт чаще всего встречается этим летом на купальниках. Наибольшую популярность получили ретропринты, исполненные в стиле 60-х. Особое внимание дизайнеры уделили принту pucci.



Модные сплошные купальники / Фото с Elle

Металлические кольца

Если вы хотите, чтобы ваш купальник был с особой изюминкой – присмотритесь к разным вариантам декора: блестки, броши и разнообразные металлические вставки, в частности кольца. Молочный купальник с металлическими кольцами стал гораздо более интересным и детализированным.



Модные сплошные купальники / Фото с Elle

Завязки

Завязки, объемные узлы и переплетения – тренд лета 2023, появившийся на топах, платьях и купальниках. Эта деталь делает купальник более интересным.



Модные сплошные купальники / Фото с Elle

Цветы

Цветочная аппликация проникла в тренды еще в начале года. Сначала цветы украшали вечерние платья, затем бутоны роз довершали чокеры, и, наконец, цветы такие добрались до пляжной моды.



Модные сплошные купальники / Фото с Elle