Каблуки не для высоких девушек: стилист развенчала самые популярные модные мифы

Почему-то в мире моды есть немало предубеждений относительно одежды. К примеру, говорят, что высокие девушки не должны надевать высокие каблуки, а старшим женщинам нельзя носить мини. Стилистка рассказала, почему эти утверждения не имеют ничего общего с модой.

В современном мире до сих пор можно встретить немало ограничивающих утверждений в контексте стиля, поэтому Яна Платонова, которая ведет свой блог в инстаграме, выделила несколько позиций, которые давно не актуальны.

Читайте также Трендовая обувь на весну 2024: как она выглядит

Яркие цвета – только для подростков

Стилист говорит, что это является ярким примером эйджизма (дискриминации по возрасту), ведь какой цвет одежды носить каждый человек решает для себя лично.

Цветочный принт на черном старит

Утверждение, что цветочный принт или горошек старит – очень неоднозначное. На самом деле влияние на внешность будет зависеть от нескольких факторов: дизайна, кроя, общей стилизации и насколько вид, размер и контрастность подходят конкретному человеку.

Мини после 40 лет носить нельзя

Яна Платонова отмечает, что такое утверждение – абсолютная чушь. Решение носить или не носить мини должен выбирать только человек, которому эта длина нравится или наоборот. Короткие платья или юбки на старших женщинах выглядят ничем не хуже, чем на молодых девушках, важно только это наряд грамотно стилизовать.

Миди нельзя носят с низким ростом

По словам стилистки, правильно подобранная длина миди наоборот образует сильную вертикаль, которая визуально вытягивает силуэт. Важно лишь, чтобы талия у юбки не была заниженной.

Высокие каблуки не для высоких девушек

Девушки выше среднего роста боятся высоких каблуков, но этого делать совсем не стоит. Стилист советует носить туфли на каблуке, босоножки или сапоги и не думать о чьем-то мнении.

Если любите прислушиваться к советам стилистов, то советуем вам узнать, что же Анна Ленова не советует покупать в этом году в магазине Zara. Больше информации читайте в нашем материале.