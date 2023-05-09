Чтобы чувствовать себя комфортно в жаркие дни, стоит обратить внимание на некоторые нюансы, которые позволят избежать ошибок в выборе одежды и приобрести действительно то, что прослужит вам все лето.

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Цвет

Так уж сложилось, что в холодное время года мы выбираем наряды темных цветов, а вот летом хочется разнообразить свой гардероб светлыми тонами. Главным фаворитом лета есть белый цвет и все возможные его оттенки: кремовый, молочный, ванильный, жемчужный и т.д.

Светлые тона придают образу легкости и даже идеально вписываются в эстетику "тихая роскошь", которая уже начинает набирать бешеную популярность. Кроме того, что такой наряд выглядит элегантно, он имеет ряд преимуществ. В светлых вещах легче пережить жару. А вдохновиться образами в молочных тонах вы можете на инстаграм-странице Рози Гантингтон-Уайтли.

Материал

Комфортное пребывание на улице в жару вам обеспечят наряды из льна, шелка, шифона и сатина. Они обладают высокой воздухопроницаемостью, хорошо впитывают влагу, а шелк поддерживает температуру человеческого тела, даря прохладу даже в самую жару.

Собирая вещи на лето, обратите внимание на платья и блузки из шелка, костюмы и рубашки из льна, а также юбки из сатина.

База

Тренды – понятие кратковременное. Важно иметь в своем гардеробе базу, от которой вы будете отталкиваться, создавая образы, а уже трендовыми вещами вы будете ее дополнять.

Готовясь к летнему сезону, соберите обязательный набор, разделив его на секции: верх (топы, футболки, рубашки и лонгсливы), низ (юбки, шорты, брюки), верхняя одежда (джинсовые куртки, рубашки), головные уборы (панамы, кепки и шляпы) и конечно же аксессуары (сумки, украшения, солнцезащитные очки).

Крой

В тренде сейчас максимальный комфорт на вещи, которые не ограничивают движения и не отягощают образ. Выбирая наряды на лето, обращайте внимание не только на оттенки и материалы, но и на крой. В свободном льняном костюме или платье пережить жару гораздо легче. Эта ткань помогает вашей коже "дышать".

Яркие акценты

Летом кроме светлых тонов, нам хочется добавить к своим образам немного цвета, и позаботьтесь о сочных тонах, которые разбавят ваши минималистичные образы. Это может быть яркая бейсболка, сумка, обувь или что-нибудь другое.