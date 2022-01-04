Соня Лисон примерила образ в главном цвете 2022 года Very Peri: яркое фото

Популярная немецкая инфлюэнсер Соня Лисон часто привлекает к себе внимание стильными образами. Девушка пристально следит за трендами, поэтому примерила на зимнем отдыхе аутфит в главном цвете года.

Соня Лисон обладает неординарным вкусом в одежде: абсолютно все ее образы получаются эффектными и самобытными. Модная блогерша все аутфиты создает на основе трендовых элементов гардероба.

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На этот раз немка сделала ставку на цвет. На горнолыжном курорте в Швейцарии блондинка примерила наряд в "оттенке синего барвинка". В институте цвета Pantone отметили, что Very Peri – это микс красного, синего и фиолетового оттенков.

Образ Сони Лисон

Инфлюэнсер надела фиолетовый джемпер и спортивные брюки на завязках в сиреневом оттенке. Сверху она примерила черный пуховик от бренда Prada. Как и большинство звезд стритстайла, Соня выбирает трендовые мунбутсы в золотистом цвете.

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Завершает look фешионисты фиолетовая шапка и неотъемлемый аксессуар в горах в солнечную погоду – очки.

Образ Сони Лисон – прекрасный пример того, как можно создать трендовый аутфит из простых вещей в ярком цвете.



Модный образ Сони Лисон / Фото из инстаграма блогерши



Модный образ Сони Лисон / Фото из инстаграма блогерши