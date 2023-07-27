Самые модные сумки лета: на что нужно обратить внимание в августе

Эти стильные и универсальные сумки имеют в гардеробе все модные инфлюэнсеры. Если раньше мы выбирали шоперы исключительно в качестве замены полиэтиленовым пакетам, то сейчас мода изменилась и шоперы подходят нам для городских образов, как и соломенные сумки, которые раньше мы выбирали только на пляж.

Все чаще девушки ищут универсальные решения для своих образов, выбирая не только долго прослужащий наряд, но и аксессуары. Важно, чтобы они выглядели актуальными и были функциональными максимально длительный период.

Интересно Стоп, перестаньте их покупать: антитрендовая обувь на лето

Дизайнеры в этом году заставили особо обратить внимание на сумки из рафии и соломенные изделия. Инфлюэнсеры в 2023 году вспомнили, как эти сумки любила Одри Гепберн и стали использовать ее не только в пляжных образах, но и в городских.

Носите соломенные сумки с платьями-комбинациями, с льняными платьями, с платьями в стиле кроше, с жилетками и шортами, со штанами палаццо, свободными рубашками в белом и голубом цвете.

Довершайте такие сумки интересными головными уборами – косиками, шляпами или панамами. Довершайте аутфиты сандалями, шлепанцами, вьетнамками, босоножками или кроссовками.



Трендовые соломенные сумки 2023 / Фото с Elle



Трендовые соломенные сумки 2023 / Фото с Elle



Трендовые соломенные сумки 2023 / Фото с Elle



Трендовые соломенные сумки 2023 / Фото с Elle



Трендовые соломенные сумки 2023 / Фото с Elle



Трендовые соломенные сумки 2023 / Фото с Elle



Трендовые соломенные сумки 2023 / Фото с Elle



Трендовые соломенные сумки 2023 / Фото с Elle