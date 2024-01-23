Звезда "Игры престолов" Софи Тернер повторила образ Тины Кароль в платье Louis Vuitton: фотосравнение

Софи Тернер пригласили стать главной героиней глянца Harper's BAZAAR Germany. Актриса не только примерила на себе интересные образы, но и украсила собой обложку издания. Также она надела платье из старой коллекции, которое когда-то носила Тина Кароль.

Знаменитая актриса Софи Тернер, снискавшая славу благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", стала приглашенной звездой для немецкого издания.

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Софи Тернер для Harper's BAZAAR

Ее съемка была посвящена 10-летней карьере Николя Гескьера, с 2013 года возглавляющего креативный отдел женских коллекций французского бренда Louis Vuitton.

Для обложки глянца Софи подобрали голубое платье из шифона и атласа, дополняемое объемными оборками, бантом и фактурными аксессуарами на руках.

Для фотосессии актриса примерила немало стильных образов, созданных Гескьером за 10 лет работы креативным директором. Звезда "Игры престолов" позировала в платьях из коллекций разных лет, верхней одежде и полноценных образах.

Софи Тернер и Тина Кароль в одинаковых платьях

На одном из кадров можно заметить Софи Тернер в эклектическом платье из старой коллекции 2016 года. Такое же платье имеет Тина Кароль.

Украинская певица надела платье на проект "Голос. Дети" в декабре 2016 года. Тогда исполнительница выбрала для себя сине-зеленое платье из новой коллекции Louis Vuitton.



Тина Кароль в платье Louis Vuitton / Фото из фейсбука Тины Кароль

Софи Тернер полностью воспроизвела образ модели на подиуме, дополнив образ коричневой сумкой и ботинками со шнурками. Тина Кароль решила появиться на телеэкранах без дополнительной вставки на подоле платья.



Софи Тернер воспроизвела образ модели на подиуме / Коллаж Fashion 24