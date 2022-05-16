Соединение с семьей и путешествие по Украине: Андре Тан рассказал, чем займется после победы

Украинский дизайнер Андре Тан с первых дней войны помогает нашей армии. Он вместе со всеми украинцами ожидает желаемой победы и уже даже поделился с читателями несколькими важными делами, которые он планирует сделать, когда Украина станет свободной от российской орды.

Известный дизайнер Андре Тан имеет немалую популярность. В его вещи одеваются сотни украинских звезд шоу-бизнеса. Однако с началом войны в Украине все модные и светские события отошли на второй план. Уже в начале марта модельер начал шить вместо платьев одежду для военных.

Смотрите также : В сине-желтых цветах: Роксоляна Шимчук показала запасной образ для Олега Псюка на Евровидение

В общем, Андре Тан отшил с командой более 10 тысяч единиц одежды еще месяц назад, а недавно он выпустил благотворительные футболки. Цель дизайнера – собрать средства для фонда Маши Ефросининой. Деньги от продаж будут направлены на помощь женщинам, детям и пожилым людям, которые пострадали от войны.

Война в Украине длится уже 82 дня, поэтому дизайнер впервые за почти 3 месяца задумался над тем, что сделает после нашей победы. Своими мыслями и планами он поделился на личной странице в инстаграмме.

Вчера я поймал себя на мысли, что безумно хочу, чтобы этот ад наконец кончился. Но ни разу за все эти месяцы я не визуализировал это, не думал, что буду делать, если завтра закончится война,

– написал Андре Тан.

По словам дизайнера, первое, что он сделает – соединится с семьей. Дизайнер уже очень давно не виделся со своей дочерью, поэтому очень хочет погулять с ней, отдохнуть, вместе рисовать и смотреть мультики. Андре Тан говорит, что это сейчас его мечта. Впрочем, встреча с дочерью его мотивирует работать и помогать Украине, поскольку он буквально строит фундамент для счастливого будущего любимой дочери.

Буду путешествовать по Украине. Хотя я и за эти месяцы довольно покатался по нашей стране, это все-таки было не путешествие, а скорее много частых рабочих поездок. Не надо ехать куда-нибудь в Европу или на острова. Самый крутой отдых – здесь, у нас под носом!

– заявил дизайнер.

Андре понял, что хочет приехать в какое-нибудь село около леса на месяц, никуда не спешить, просто наслаждаться природой и спокойствием. Он также уверен, что в будущем отдых в Украине на природе будет очень востребован как нашими, так и иностранцами. Также дизайнер думает, что будет немало гостиниц и комплексов у лесов и в горах.