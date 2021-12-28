Снежная королева: Катя Осадчая удивила эффектным образом в белоснежном костюме и шляпе

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая пришла со "Світським життям" на премьеру мюзикла "Новая Снежная Королева". Знаменитость выбрала для такого события волшебный белоснежный аутфит.

Катя Осадчая является настоящей ценительницей нарядов от украинских дизайнеров. На съемках в Украине или в командировках телеведущая всегда появляется в роскошных элементах гардероба от наших брендов.

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На премьеру мюзикла "Новая Снежная Королева" Катя Осадчая выбрала роскошный наряд в белом цвете.

Образ Кати Осадчей

38-летняя звезда телеэкранов примерила белоснежный костюм из новой коллекции от бренда OLYA MAK. Катя примерила белый топ, надев сверху жакет из шелковой костюмной ткани на брендированной подкладке. Эффектное изделие с застежкой на поясе стоит почти 9 тысяч гривен.

Костюм дополнили широкие брюки-палаццо за 4 тысячи гривен и белоснежные рукавицы за 3 тысячи гривен.

Как всегда, свой образ Катя Осадчая дополнила белоснежной шляпой от украинского бренда «Капелюх». Телеведущая распустила волосы и довершила look насыщенным темно-синим макияжем на веках.



Роскошный образ Кати Осадчей / Фото из инстаграма