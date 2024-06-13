В каком цвете можно выглядеть дорого: назван самый популярный оттенок лета

Лето всегда было богатым на трендовые цвета, впрочем самым модным оттенком этого сезона считается сливочно-желтый. О нем уже неоднократно говорили модные стилисты, поэтому советуем добавить наряды этого оттенка в свой гардероб.

Сливочно-желтый является довольно универсальным оттенком. Он как будто относится к базовому оттенку, поэтому может сочетаться с любым классическим нарядом. Модницы полюбили оттенок сливочного масла не менее, чем мегатрендовый красный цвет.

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Какую одежду выбрать в сливочно-желтом оттенке

Красиво в этом цвете будет выглядеть костюм-тройка, состоящий из жилетки, жакета, брюк, бермудов или юбки. Низы в летнюю форму можете выбирать на свой вкус.

Jacquemus представил сливочно-желтую юбку до колена прямого кроя, которую можно удачно совместить с классическим топом или бра. Также можете приобрести наряд в этом цвете и среди верхней одежды. На лето выбирайте интересные кожаные куртки, кремовые джинсовые куртки или бомберы.

Этот оттенок является довольно универсальным, поэтому хорошо сочетается с базовыми и контрастными и пастельными тонами. Стилисты советуют обратить внимание на несколько формул: желтый + темно-коричневый, желтый + серый, желтый + черный и желтый + бордовый. Если же совместить сливочно-желтый с голубым, то аутфит будет иметь дорогой и красивый вид.



Красивый наряд в сливочно-желтом оттенке / Фото Elle



Актуальный наряд в сливочно-желтом оттенке / Фото Elle



Трендовый наряд в сливочно-желтом оттенке / Фото Elle



Актуальный наряд в сливочно-желтом оттенке / Фото Elle

Не забывайте об аксессуарах в этом оттенке. Выбирайте для себя интересные сумки или очки со светло-желтыми оправами и учитесь миксовать все между собой для создания интересных образов.