Скандальная Пряня: Тина Кароль выпустила коллекцию рождественских худи с имбирным печеньем

36-летняя Тина Кароль кроме певческой карьеры, уделяет время своему хобби и постоянно выпускает в продажу вещи. На этот раз знаменитость создала для поклонников праздничные худи.

Чего за 2021 год Тина Кароль только не выпустила. Она представила платочки на голову, кроссовки, колготки, туфли и постельное белье. В начале 2022 года певица порадовала фанатов стильными худи.

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В период новогодне-рождественских праздников Тина Кароль решила выпустить в продажу коллекцию худи и свитшотов "Пряня". Стоит такая вещь 1300 гривен. Каждое худи имеет свою надпись – "Супер Пряня", "Интровертная Пряня", "Красивая Пряня".

Почти год назад исполнительница представила новую песню "Скандал", которая стала первым синглом ее альбома. Новая работа артистки так понравилась ее поклонникам, что впоследствии с названием песни появились капроновые колготки, а теперь и худи.

На странице Tina Karol Shop звезда украинского шоу-бизнеса позировала в желтом свитшоте с надписью "Скандальная Пряня". Главными героями худи стали имбирные пряники – самое популярное печенье на европейских ярмарках.

Стильный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма

Сейчас без имбирного пряника не обходится ни один рождественский праздник. Этими вкусностями украшают елки, витрины, а Тина Кароль поместила их на стильные худи. Купить стильный элемент гардероба можно в желтом, синем, белом и зеленом цвете.