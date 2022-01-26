Синий пуховик и красные мунбуты: Дуа Липа показывает дерзкий образ на стадионе

Британская певица Дуа Липа обожает смелые обиды. Она постоянно показывает в своем инстаграме откровенные платья с вырезами, дерзкие сочетания бейсболки с платком и впечатляющие аутфиты в кетсьютах. На этот раз звезда показала стильный образ для зимнего периода.

Инстаграм-модницы и знаменитости разделились на два лагеря. Одни активно делятся фотографиями в пальто и куртки и показывают весенние аутфиты, другие же примеряют интересные зимние образы, которые еще стоит брать на вооружение целый месяц.

Обратите внимание Джулианна Мур надела эффектный черный костюм от украинского бренда Sleeper

26-летняя исполнительница в 2022 году, начиная с 9 февраля, имеет немало запланированных концертных туров по Европе и Америке. Уже теперь певица готовится к своему Future Nostalgia Tour и посещает локации на которых будет проходить ее концерт.

Накануне девушка посетила один из стадионов, который соберет тысячи ее поклонников. Ду Липа порадовала поклонников в инстаграмме интересным образом.

Аутфит Дуа Липы

Знаменитость сделала стильные кадры на стадионе с розовыми креслами. Певица надела белые широкие штаны и разбавила их яркими элементами гардероба. Дуа Липа примерила синий пуховик из коллекции Yeezy x GAP и красные сапоги мунбуты, которые в этом сезоне приобрели такую ​​же безумную популярность как дутики и угги.

Образ знаменитости завершила крошечная голубая сумка с золотистой цепочкой и солнцезащитные очки.

Эффектный образ Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы



Эффектный образ Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы



Эффектный образ Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы