Синий пуховик и красные мунбуты: Дуа Липа показывает дерзкий образ на стадионе
Источник:инстаграм Дуа Липы
Британская певица Дуа Липа обожает смелые обиды. Она постоянно показывает в своем инстаграме откровенные платья с вырезами, дерзкие сочетания бейсболки с платком и впечатляющие аутфиты в кетсьютах. На этот раз звезда показала стильный образ для зимнего периода.
Инстаграм-модницы и знаменитости разделились на два лагеря. Одни активно делятся фотографиями в пальто и куртки и показывают весенние аутфиты, другие же примеряют интересные зимние образы, которые еще стоит брать на вооружение целый месяц.
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26-летняя исполнительница в 2022 году, начиная с 9 февраля, имеет немало запланированных концертных туров по Европе и Америке. Уже теперь певица готовится к своему Future Nostalgia Tour и посещает локации на которых будет проходить ее концерт.
Накануне девушка посетила один из стадионов, который соберет тысячи ее поклонников. Ду Липа порадовала поклонников в инстаграмме интересным образом.
Аутфит Дуа Липы
Знаменитость сделала стильные кадры на стадионе с розовыми креслами. Певица надела белые широкие штаны и разбавила их яркими элементами гардероба. Дуа Липа примерила синий пуховик из коллекции Yeezy x GAP и красные сапоги мунбуты, которые в этом сезоне приобрели такую же безумную популярность как дутики и угги.
Образ знаменитости завершила крошечная голубая сумка с золотистой цепочкой и солнцезащитные очки.
Эффектный образ Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы
Эффектный образ Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы