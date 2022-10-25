Шубка – модная верхняя одежда на зиму: стильные варианты, которые можно уже приобрести

В новом сезоне бренды снова поддерживают стойкую моду и делают ставку на искусственный мех вместо натурального. Модные инфлюэнсеры радостно поддерживают этот тренд, поэтому на инстаграмм-пространствах все чаще появляются стильные образы, основу которых составляют теплые шубки.

Шуба уже давно перестала быть элементом роскоши и статуса, теперь это просто красивый элемент гардероба, пишет 24 канал . Дизайнеры мировой моды не отказываются от шуб в своих коллекциях, но больше не используют мех животных.

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Теперь бренды выпускают на подиум моделей в самых разных фасонах из искусственного меха. Сейчас в моде преобладает оверсайз, поэтому зимние изделия выглядят несколько объемными. Да, шубы Teddy уже понемногу отходят на второй план, а короткие шубки в стиле овечьей шерсти стремительно приобретают популярность.

Овчина очень хорошо согревает, а еще – невероятно стильно смотрится. Можно выбрать короткую шубку, а можно сделать ставку на длину макси. Среди самых актуальных цветов – молочно-белый, бежевый и коричневый.

Носите шубы с брюками-карго, кожаными почетами, джогерами и кроссовками. Среди головных уборов выбирайте шапки, бейсболки и панамы.



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото из Pinterest