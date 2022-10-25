Шуба вже давно перестала бути елементом розкоші та статусу, тепер це просто красивий елемент гардероба, пише 24 канал. Дизайнери світової моди не відмовляються від шуб у своїх колекціях, але більше не використовують хутро тварин.

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Тепер бренди випускають на подіум моделей у найрізноманітніших фасонах зі штучного хутра. Зараз в моді переважає оверсайз, саме тому зимові вироби виглядають дещо об’ємними. Так, шуби Teddy вже потрохи відходять на другий план, а короткі шубки у стилі овечої шерсті стрімко набувають популярності.

Овчина дуже добре зігріває, а ще – неймовірно стильно виглядає. Можна обрати коротку шубку, а можна зробити ставку на довжину максі. Серед найактуальніших кольорів – молочно-білий, бежевий та коричневий.

Носіть шуби зі штанами-карго, шкіряними шанами, джогерами та кросівками. Серед головних уборів обирайте шапки, бейсболки та панами.



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest