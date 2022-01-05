Шуба "101 далматинец" и лакированные леггинсы: Кьяра Ферраньи примерила эпатажный образ

Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи любит создавать образы из интересных элементов гардероба. На этот раз 34-летняя блогерша показала модный образ, главной изюминкой которого стала шуба в стиле мультфильма "101 далматинец".

Кьяра Ферраньи – одна из самых знаменитых трендсеттеров в Италии. Она – одна из первых fashion-блогеров, покоривших мир. Девушка опередила время и начала продвигать модный контент в соцсетях задолго до того, как до этого дошли известные бренды.

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В 2017 году итальянка возглавила список самых влиятельных инфлюенсеров модной индустрии по версии Forbes. Аудитория Кьяры на сегодня составляет почти 26 миллионов человек, и это количество сопоставимо с половиной населения целой страны.

Инфлюенсер не боится модных экспериментов, эпатажности, ярких цветов, поэтому часто делится с поклонниками своими праздничными и повседневными образами.

Аутфит Кьяры Ферраньи

Знаменитость надела серый свитшот, который дополнила облегающими лакированными леггинсами черного цвета. В Италии нигде, кроме горных районов, столбик термометра не опускается ниже нуля, поэтому фэшиониста выбрала легкую шубу белого цвета в черные пятнышки. Такую верхнюю одежду можно легко сравнить с шубой главной героини мультфильма Disney – злодейки Круэллы Де Виль.

По словам стилистов, одна черная вещь в образе обязательно должна дополняться еще одной черной единицей, поэтому фэшиониста удачно воспользовалась этим правилом.

Кьяра дополнила образ черными ботинками на массивной подошве и с цепями от бренда Miu Miu. Блондинка сделала стильную прическу с косичками, и, как всегда, довершила аутфит многочисленными украшениями.



Модный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши



Модный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши