В моду возвращаются шелковые блузки: стильные примеры

Инфлюэнсеры, как обычно, восстанавливают моду на забытые вещи. Да, шелковая блуза феерически возвращается благодаря нескольким выходам модниц.

Недавно Кендалл Дженнер попала под прицел папарацци в белой шелковой рубашке, которую соединила с черными штанами и кожаными ботинками. Хлопковая рубашка приобрела бы деловой вид, а вот шелковая рубашка сделала образ элегантным и романтичным. Впрочем, не она одна выбирает в этом сезоне шелковые рубашки.

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Меган Маркл также выходила в шелковой бежевой рубашке, которую соединила с кремовыми брюками и туфлями в тон. Модель Кэндис Свенпол на Венецианский кинофестиваль пришла в шелковом костюме, состоявшем из брюк и рубашки, а Дженнифер Лопес стилизовала белоснежную рубашку с широкими брюками.

Хотя мы и о них забыли, впрочем, шелковые рубашки выглядят роскошно и непринужденно. Они выглядят очень нарядно и подойдут к базовым джинсам, кожаным юбкам и брюкам палаццо.

Шелковая рубашка появилась в коллекциях многих брендов. Дизайнеры представили ее для весенне-летнего сезона 2024 года. Шелковые рубашки были особенно актуальны в 1990-х годах. Дизайнер Том Форд представил их для Gucci еще осенью 1995 года.



Шелковые блузы возвращаются в моду / Фото



Шелковые блузы возвращаются в моду / Фото

Сейчас шелковые блузы являются частью тренда на "тихую роскошь". Они отлично подходят для вечернего выхода. Стоит добавить классические брюки, юбку и соответствующие аксессуары.