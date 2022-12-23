Объемный шарф – тренд сезона: как его носят инфлюэнсеры

Этой зимой все еще сохраняется тренд на объемные и длинные шарфы. Модницы дополняют ими пуховики, дубленки и шубы.

В этом сезоне популярны шарфы ярких цветов и более нейтральных, пастельных, пишет 24 канал. Больше всего трендсеттеры выбирают шарфы от брендов Jacquemus, Chanel и Acne Studios. Последний бренд самый популярный среди всех инфлюэнсеров.

Читайте также Меховые наушники – самый модный аксессуар сезона: лучшие образы от трендсеттеров

Их классические разноцветные шарфы в клетку не теряют своей популярности, но так же актуальны, как и в прошлые сезоны.

Модницы любят шарфы за то, что они разбавляют образ и придают ему интересную изюминку. Кроме того, они хорошо согреваются в холодное время. Шарф – это дополнительный аксессуар к нашему зимнему аутфиту, но иногда без него в минусовую температуру просто не обойтись.

Длина шарфа также имеет значение. В этом сезоне в моде шарф, которий несколько раз можно обвязать вокруг шеи. Впрочем, несколько более короткие шарфы все еще остаются актуальными.

Шарф этой зимой станет отличным дополнением к утепленному пальто, шубе или дубленке. Самое важное в шарфах – это комфорт, так что дизайнеры презентовали аксессуары грубой вязки и минималистичные изделия, которые не перегрузят образ, а только хорошо завершат его.

Часто у девушек бывают трудности выбора шарфа: какой именно выбрать и как его стилизовать в своем гардеробе. Предлагаем вам вдохновиться благодаря нескольким простым примерам инфлюэнсеров.



Стильные шарфы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные шарфы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные шарфы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные шарфы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные шарфы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные шарфы на зиму 2022 / Фото с Instagram



Стильные шарфы на зиму 2022 / Фото с Instagram