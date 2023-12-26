За почти 140 тысяч гривен: известный бренд создал вязаную шапку в виде утки

Британский модный дом Burberry показал головной убор, совсем не в стиле известных тренчей и клетчатых шарфов бренда. Это шапка-утка, у которой вместо козырька – клюв, а вместо завязок – лапы.

Причудливый аксессуар, по задумке дизайнеров, должен хорошо согревать зимой. Он связан из шерсти и имеет объемные ушки. Стоит на сайте эта шапка 3350 евро.

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Интересно, что это изделие совсем не похоже на другие вещи Burberry. Это заметили и подписчики инстаграмм-страницы бренда: "Неужели это Burberry?", – пишут изумленные пользователи.

Платье-пакет от Balenciaga

Ранее Balenciaga показали новое платье. Пользователям она показалась похожей на мусорный пакет. Из-за замечаний пользователей менеджерам страницы даже пришлось ограничить доступ к комментариям.