8 модных образов в сером цвете, которые нужно повторить этой осенью

Образы в сером цвете лучше всегоподходят осенью. Этот цвет является одним из самых популярных в холодное время года. Попробуйте разнообразить свои темные аутфиты серым цветом.

Серый цвет прекрасно передает элегатность, поэтому его относят к одному из тех цветов, которые создают дорогой образ, пишет 24 Канал. Оттенок серого можно выбирать любой – от светло-серого до оттенка мокрый асфальт или насыщенного графитового.

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Серый является нейтральным цветом и удачно сочетается с любыми базовыми цветами – черным или белым. Цвет придает образу изысканности, элегантности и отлично подходит к деловому стилю.

Выбирайте для себя серые водолазки, джемпера, лонгсливы, жакеты размера оверсайз, пальто и брюки. Стильно смотрятся в осеннее время штанные костюмы, состоящие из жакета и брюк палаццо.

Для создания монохромных аутфитов вы можете полностью погрузиться в серый цвет и примерить верх и низ в одном оттенке и дополнить образ пальто и головным убором в сером цвете.

Впрочем, ваши образы не обязательно полностью должны быть в одном оттенке. Ваш выход будет эффектно смотреться, даже если одна вещь будет в упорном сером цвете. Интересными образами вдохновляйтесь от модных инфлюэнсерок, которые уже успели примерить на себе в этом сезоне серый.



Стильные образы в сером цвете / Фото инстаграмм @icones_mode



Стильные образы в сером цвете / Фото инстаграмм @icones_mode



Стильные образы в сером цвете / Фото инстаграмм @icones_mode



Стильные образы в сером цвете / Фото инстаграмм @icones_mode



Стильные образы в сером цвете / Фото инстаграмм @icones_mode



Стильные образы в сером цвете / Фото инстаграмм @icones_mode



Стильные образы в сером цвете / Фото инстаграмм @icones_mode