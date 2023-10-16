Сірий колір чудово передає елегатність, тож його відносять до одного з тих кольорів, які створюють дорогий образ, пише 24 Канал. Відтінок сірого ви можете обирати будь-який – від світло-сірого до відтінку мокрий асфальт чи насиченого графітового.

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Сірий є нейтральним кольором, тож вдало поєднається з будь-якими базовими кольорами – чорним чи білим. Колір надає образу вишуканості, елегантності та чудово підходить до ділового стилю.

Обирайте для себе сірі водолазки, джемпери, лонгсліви, жакети розміру оверсайз, пальта і штани. Стильно виглядають в осінню пору штанні костюми, що складаються з жакета і штанів палаццо.

Для створення монохромних аутфітів можете повністю зануритися в сірий колір та приміряти верх та низ в одному відтінку та доповнити образ пальтом та головним убором в сірому кольорі.

Втім ваші образи не обов’язково повністю мають бути в одному відтінку. Ваш вихід буде ефектно виглядати, навіть якщо одна річ буде в акцентному сірому кольорі. Цікавими образами надихайтеся від модних інфлюенсерок, які вже встигли приміряти на собі цього сезону сірий.



Стильні образи в сірому кольорі / Фото інстаграм @icones_mode



Стильні образи в сірому кольорі / Фото інстаграм @icones_mode



Стильні образи в сірому кольорі / Фото інстаграм @icones_mode



Стильні образи в сірому кольорі / Фото інстаграм @icones_mode



Стильні образи в сірому кольорі / Фото інстаграм @icones_mode



Стильні образи в сірому кольорі / Фото інстаграм @icones_mode



Стильні образи в сірому кольорі / Фото інстаграм @icones_mode