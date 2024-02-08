Жена президента посетила больницу с главой Минздрава Дании Софией Леде и руководительницей датской детской больницы Мерет Ленге. Женщины пришли познакомиться с пациентами, медиками и руководительницей областной детской больницы в Киеве Екатериной Савиновой.

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Образ Елены Зеленской

В больнице Елена Зеленская появилась в образе, который полностью выдержан в серых тонах. Первая леди надела серую водолазку и дополнила ее удлиненным жакетом и брюками со стрелками. Такой фасон штанов жена президента очень любит и появляется в них чаще всего.

Образ в сером костюме довершили черные сапоги на каблуках и золотые серьги. Елена Зеленская не делала укладки или прически, а просто выпрямила волосы. В больнице она находилась в защитной медицинской маске.



Образ Елены Зеленской в киевской больнице / Фото из инстаграма первой леди

Появление Елены Зеленской в больнице

Первая леди появилась в больнице не просто так. Между датской и украинской больницей введено международное медицинское партнерство. Елена Зеленская отметила, что больница в Дании помогает не только детям, но и родителям и целым семьям. Там действует комплексная поддержка детства и отцовства одновременно.

Она была настолько поражена человекоцентричностью этого заведения, что предложила сотрудничество с украинской больницей, которая, по словам первой леди, тоже имеет чем похвастаться.

Здесь есть целый комплекс отделений для семей, имеющих детей с инвалидностью – от реабилитационного, в котором работает мультидисциплинарная команда врачей (эрготерапевты, физические терапевты, психологи, терапевт речи и речи, логопеды) – до паллиативного, где помогают комфортно жить даже с самыми сложными диагнозами,

– отметила Елена Зеленская.

В своем посте в инстаграме, первая леди Украины объяснила, что входит в человекоцентрический подход к лечению.

Елена Зеленская написала, что это не только поддержка лекарствами, но и поддержка эмоциональная, предоставление физического и ментального комфорта, забота и неравнодушие даже вне медицинских процедур. Есть очень много разных условий, которые направлены на одну цель – выздоровление и качественную жизнь.