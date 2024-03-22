Часы за 6 тысяч евро: Сергей Притула рассказал, сколько стоит его образ

Львовский блогер Николас Карма попал в гримерку к Сергею Притуле перед съемками ютуб-шоу и спросил, сколько же стоит его образ.

Николас Карма уже встретил на улицах многих модниц и даже звезд. Его несколькоминутные видеоролики собирают тысячи просмотров в тиктоке и инстаграме, в которых стильные люди рассказывают цены на свои наряды. На этот раз в рубрике Николаса "Сколько стоит ваш look?" появился телеведущий и волонтер Сергей Притула.

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Сколько стоит образ Сергея Притулы

На самом деле большинство звезд приятно реагируют на блогера, отмечая, что уже видели его видеоролики в сети. Сергей Притула также отметил, что публикации Николаса попадались ему в рилсах в инстаграме.

Свое описание образа Сергей Притула начал с того, что показал футболку "Можем повторить" с горящим хлопком и отметил, что это подарок. Сверху он надел черный свитшот с вышитым желтым гербом.

Джинсы Boss стоят примерно 3 тысячи гривен. Жена купила мне тогда, когда в предыдущих джинсах протерлась дырка,

– пошутил Притула.

Кеды у волонтера куплены еще во времена "Варьяты шоу", в котором Сергей Притула был главой. Синие Converse он приобрел за 1800 гривен. Довершали look Притулы часы от бренда Omega. Он отметил, что это подарок от жены еще с 2021 года на его 40-летие, поэтому точной цены не знает.

Но волонтер признался блогеру, что есть определенные люди, которые считают, что он обогащается от волонтерских средств и вместо него посчитали, сколько может стоить такой аксессуар и определили цену часов – 6 тысяч евро.

Ранее в видеоролик Николаса Кармы попала заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная. В общем образ политику обошелся в более 13 тысяч гривен. Весь видеоролик вы можете увидеть в нашем материале.