Лицом новой коллекции Indposhiv Casual стал борец за свет Сергей Коваленко
Украинский бренд Indposhiv Casual представил лицо новой коллекции. Им стал один из героев энергетического фронта, борец за свет, генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
С первого ракетного обстрела энергообъектов, Facebook-страница Сергея превратилась в маленькое новостное медиа о свете, авариях и графиках отключений, а тысячи энергетиков продолжают работать над возобновлением бесперебойного энергоснабжения.
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В команде Indposhiv отмечают, что в рекламных кампаниях им важно показывать то, чем они гордятся больше всего – идеально созданной одеждой и своими клиентами. Поэтому лицом кампании или новой коллекции становятся мужчины со схожими ценностями, которые мы транслируем.
Сергей – боец энергетического фронта, который был на страже зимы, которую мы пережили. То, что именно он стал лицом нашей весенней кампании очень символичным, ведь весна – это о свете, который он олицетворяет. Нам очень нравится показывать миру таких мужчин в разных образах, подчеркивающих их уникальную личность,
– рассказала основательница бренда Екатерина Возианова.
Сергей Коваленко отмечает, что одежда от Indposhiv Bespoke и Indposhiv Casual дает ему чувство уверенности и непобедимости как доспехи или оружие.
Сергей Коваленко стал лицом бренда Indposhiv Casual / Фото из пресс-службы
"Одевать утром пиджак или костюм – это для меня ритуал, моя форма. Я не хочу отказываться от ритуалов, которые делают мою жизнь моей, даже несмотря на войну. Для меня важно поддержать украинский бренд, которому доверяю и люблю уже много лет, и хочу сделать свой вклад в его развитие. То, что создала Екатерина и продолжает развивать с командой даже во время войны, действительно заслуживает внимания и признания", - отметил Коваленко.
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Компания Indposhiv работает на рынке уже 14 лет – команда пережила кризисы, революцию, пандемию и не останавливается даже во время полномасштабной войны. Для команды каждый клиент уникален, поэтому персональный подход к каждому клиенту не изменился даже во время военного времени.
Екатерина Возианова уверена, что сейчас, как никогда раньше, стоит показывать, что жизнь продолжается: "Наш клиент меняется, украинские мужчины изменились, изменились их принципы и взгляды. Но где бы они ни были, на фронте или в тылу, они все герои, которые заслуживают нормальной жизни. Это то, что мы хотим донести".
Сергей Коваленко стал лицом бренда Indposhiv Casual / Фото из пресс-службы
Сергей Коваленко стал лицом бренда Indposhiv Casual / Фото из пресс-службы